È blu quella da cui si ricava la tequila

Home / Soluzioni Cruciverba / È blu quella da cui si ricava la tequila

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È blu quella da cui si ricava la tequila' è 'Agave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGAVE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È blu quella da cui si ricava la tequila" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È blu quella da cui si ricava la tequila". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Agave? L'agave è una pianta succulenta di colore blu, originaria dell'America centrale. Da questa pianta si ottiene la tequila, una bevanda alcolica molto apprezzata. La sua particolare tinta blu è caratteristica e distintiva. La coltivazione dell'agave è fondamentale per la produzione di questa distillato tradizionale. La sua presenza è simbolo del Messico e della cultura legata alle sue tradizioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È blu quella da cui si ricava la tequila nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Agave

Quando la definizione "È blu quella da cui si ricava la tequila" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È blu quella da cui si ricava la tequila" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Agave:

A Ancona G Genova A Ancona V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È blu quella da cui si ricava la tequila" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Grande pianta grassaMuore dopo essere fioritaCresce sulle scoglierePianta da cui si ricava una polvere insetticidaFrutto da cui si ricava un lattePianta dai fiori gialli da cui si ricava un essenza usata in profumeriaIl frutto da cui si ricava la crème de cassisTessuto la cui fibra si ricava dalla bambagia