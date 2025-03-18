Cresce sulle scogliere

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cresce sulle scogliere' è 'Agave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGAVE

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Perché la soluzione è Agave? L'agave è una pianta succulenta che si sviluppa prevalentemente in ambienti aridi e rocciosi, spesso crescendo sulle scogliere. La sua presenza su pareti verticali e superfici rocciose testimonia la sua capacità di adattarsi a condizioni estreme, dove altre piante faticano a sopravvivere. Le foglie spesse e appuntite dell'agave sono ideali per conservare acqua, permettendole di prosperare in ambienti aridi. La sua crescita sulle scogliere evidenzia la sua resistenza e adattabilità naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cresce sulle scogliere". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Cresce sulle scogliere nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Agave

In presenza della definizione "Cresce sulle scogliere", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cresce sulle scogliere" conferma che la soluzione 'Agave' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Agave

A Ancona G Genova A Ancona V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cresce sulle scogliere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Agave' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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