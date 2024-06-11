Sport a squadre in cui si usano bastoni ricurvi

Home / Soluzioni Cruciverba / Sport a squadre in cui si usano bastoni ricurvi

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Sport a squadre in cui si usano bastoni ricurvi' è 'Hockey Su Prato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HOCKEY SU PRATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sport a squadre in cui si usano bastoni ricurvi" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sport a squadre in cui si usano bastoni ricurvi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Hockey Su Prato? Il gioco consiste nel muovere una palla con un bastone ricurvo per segnare nella porta avversaria. È praticato all'aperto su superfici di erba e richiede agilità e collaborazione tra i giocatori. Questa disciplina combina tecnica, velocità e lavoro di squadra per ottenere la vittoria. Gli appassionati si sfidano in partite spettacolari, dimostrando abilità nel maneggiare il bastone e nel coordinare le mosse.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sport a squadre in cui si usano bastoni ricurvi nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Hockey Su Prato

Se la definizione "Sport a squadre in cui si usano bastoni ricurvi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sport a squadre in cui si usano bastoni ricurvi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Hockey Su Prato:

H Hotel O Otranto C Como K Kappa E Empoli Y Yacht S Savona U Udine P Padova R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sport a squadre in cui si usano bastoni ricurvi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si gioca con bastoni ricurviUno sport a squadre in cui si usano bastoni ricurviLo sport in cui si usano le armi biancheSport acquatico in cui si usano tavole e aquiloniSport invernale in cui si usano pietre e scopeUno sport in cui si usano le armi bianche