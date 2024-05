La Soluzione ♚ Uno sport a squadre in cui si usano bastoni ricurvi

La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : HOCKEY SU PRATO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Uno sport a squadre in cui si usano bastoni ricurvi: È uno sport completo che fa lavorare tutta la muscolatura. l'impegno muscolare è diverso nelle due tecniche: nella tecnica di pattinaggio si usano particolarmente... L'hockey su prato è uno sport di squadra, variante della disciplina tradizionale. Si disputa su campi in erba sintetica. Le due squadre che si affrontano sono composte di 11 atleti, uno dei quali è il portiere. L'obiettivo è di segnare goal, spedendo una pallina di plastica dura nella porta avversaria con appositi bastoni ricurvi. Variante del gioco, diffusa soprattutto quando le condizioni ambientali non permettono la pratica all'aperto, è la versione indoor. Esiste anche una variante con 5 giocatori detta Hockey 5's.

Altre Definizioni con hockey su prato; sport; squadre; usano; bastoni; ricurvi;