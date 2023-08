Sport acquatico in cui si usano tavole e aquiloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport acquatico in cui si usano tavole e aquiloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : KITESURF

Significato/Curiosita : Sport acquatico in cui si usano tavole e aquiloni

Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il kitesurfing (o kitesurf o kiteboarding o più comunemente "kite") è uno sport velico, nato nel 1999... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sport acquatico in cui si usano tavole e aquiloni : sport; acquatico; usano; tavole; aquiloni; Minatore addetto al trasport o materiali su rotaia; Trasport a le modelle in automobile ing; Un gesto nobile sport ivo e non fra; Il debutto nello sport ; sport ello incernierato; Mustelide acquatico ; Carnivoro semiacquatico degli Stati Uniti; Roditore semiacquatico originario del Sudamerica; Coleottero acquatico diffuso in Europa; Un uccello acquatico dalle piume variopinte; Dediti al piacere o che causano diletto; Le usano i mastri carrai; Solitamente si usano prima delle biciclette; Lo usano pittori e imbianchini; Si usano dopo i bagni o le docce; C è chi lo preme a tavole tta; Le tavole di un libro; Sulle tavole della Legge; È candido in tavole tte; La firma sotto le tavole di Bonaventura; Furono sconfitti da Roma ad aquiloni a nel 293 aC; Gli aquiloni degli uomini volanti;

