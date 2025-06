Uno sport in cui si usano le armi bianche nei cruciverba: la soluzione è Scherma

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno sport in cui si usano le armi bianche' è 'Scherma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHERMA

Curiosità e Significato di Scherma

Perché la soluzione è Scherma? La scherma è uno sport che coinvolge l’uso di armi bianche come la spada, il fioretto e il moschetto. Si tratta di un’attività che combina agilità, strategia e precisione, richiedendo ai partecipanti di affrontarsi in duelli simulati con tecniche codificate. È una disciplina antica, praticata sia a livello amatoriale che professionale, che mette alla prova riflessi e concentrazione.

Come si scrive la soluzione Scherma

Hai davanti la definizione "Uno sport in cui si usano le armi bianche" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

