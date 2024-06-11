Le consumano i pedoni

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le consumano i pedoni' è 'Suole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUOLE

Perché la soluzione è Suole? Le suole sono le parti inferiori delle scarpe che vengono a contatto con il suolo durante la camminata. Sono realizzate con materiali resistenti e flessibili per garantire comfort e durata. La loro funzione principale è di proteggere i piedi da eventuali ostacoli e di assorbire gli urti causati dal terreno. Le suole sono fondamentali per mantenere l'equilibrio e migliorare la presa durante i movimenti, soprattutto quando vengono calpestate frequentemente dai pedoni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le consumano i pedoni". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Le consumano i pedoni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Suole

Se la definizione "Le consumano i pedoni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le consumano i pedoni" conferma che la soluzione 'Suole' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Suole

S Savona U Udine O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le consumano i pedoni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Suole' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le inchiodano i ciabattiniQuelle di gomma fanno il passo felpatoSono di cuoio o di paraPrendono in giro i pedoniI pedoni visti dalla finestraUn mezzo per i pedoniDovrebbe essere riservato ai pedoniSi consumano nelle matite