La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quelle di gomma fanno il passo felpato' è 'Suole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUOLE

Curiosità e Significato di Suole

Non fermarti alla soluzione! Conosci Suole più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Suole.

Perché la soluzione è Suole? Le suole sono la parte inferiore delle calzature, spesso in gomma, che proteggono e ammortizzano i piedi. Quando si parla di passo felpato, si fa riferimento a un cammino silenzioso e leggero, reso possibile proprio dalle suole morbide e antiscivolo. Sono quindi fondamentali per muoversi con discrezione e comfort. In conclusione, le suole sono il segreto per un passo silenzioso e aggraziato.

Come si scrive la soluzione Suole

Hai trovato la definizione "Quelle di gomma fanno il passo felpato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

U Udine

O Otranto

L Livorno

E Empoli

