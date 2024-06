Sono di cuoio o di para

: . Vibram è una azienda italiana, la cui sede storica si trova ad Albizzate, in provincia di Varese, che produce suole di gomma per calzature, in particolare destinate al mondo dell'outdoor nonché della sicurezza sul lavoro e della riparazione.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: suole f pl . plurale di suola. Voce verbale: suole . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: suò | le. Etimologia / Derivazione: vedi suola . Sinonimi: piante, solette.