È montata sui mezzi dei vigili del fuoco

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È montata sui mezzi dei vigili del fuoco' è 'Autoscala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOSCALA

Perché la soluzione è Autoscala? L'autoscala è un veicolo speciale utilizzato dai vigili del fuoco per raggiungere altezze elevate durante operazioni di soccorso e interventi di emergenza. È dotata di un braccio telescopico che si estende e si posiziona in modo preciso, permettendo di accedere facilmente a finestre, tetti o punti difficili da raggiungere con le scale tradizionali. Questa attrezzatura è fondamentale per garantire sicurezza e rapidità nelle situazioni di emergenza, facilitando il lavoro dei soccorritori in situazioni critiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È montata sui mezzi dei vigili del fuoco". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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È montata sui mezzi dei vigili del fuoco nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Autoscala

Quando la definizione "È montata sui mezzi dei vigili del fuoco" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È montata sui mezzi dei vigili del fuoco" conferma che la soluzione 'Autoscala' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Autoscala

A Ancona U Udine T Torino O Otranto S Savona C Como A Ancona L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È montata sui mezzi dei vigili del fuoco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Autoscala' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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