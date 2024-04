La Soluzione ♚ L usano i Vigili del Fuoco

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCALA

Curiosità su L usano i vigili del fuoco: Insorto afghano nel 2011 violando la legislazione internazionale. i vigili del fuoco le usano come strumento per valutare gli incendi e per scopi di comunicazione... Il Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala, semplicemente noto come Teatro alla Scala, colloquialmente chiamato la Scala, è il principale teatro d'opera di Milano. Considerato tra i più prestigiosi teatri al mondo, ospita da 246 anni i principali artisti nel campo internazionale dell'opera, del balletto e della musica classica. L'edificio, progettato da Giuseppe Piermarini e inaugurato nel 1778 con l'opera L'Europa riconosciuta composta per l'occasione da Antonio Salieri, fu costruito a seguito della distruzione, nel 1776, a causa di un incendio, del Teatro Ducale. A partire dall'anno di fondazione è sede dell'omonimo coro, dell'orchestra, del ...

