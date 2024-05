La Soluzione ♚ Protegge il capo dei Vigili del fuoco La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ELMETTO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Protegge il capo dei Vigili del fuoco. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Protegge il capo dei vigili del fuoco: Furono devolute anche ad altre amministrazioni (corpo nazionale dei vigili del fuoco, polizia di stato, guardia di finanza, ministero delle politiche... L'elmetto è un copricapo protettivo utilizzato maggiormente in ambito militare, ma impiegato anche in particolari attività civili o sportive realizzato prevalentemente in metallo, cuoio o materiali sintetici, come ad esempio il Kevlar. L'etimologia della parola, diminutivo di elmo, identifica la derivazione dell'elmetto da tale accessorio.

