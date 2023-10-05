Polverizzano i cereali
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Polverizzano i cereali' è 'Macine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MACINE
Come completare la definizione
- Definizione: Polverizzano i cereali
- Risposta: MACINE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: M_____
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Definizione: "Polverizzano i cereali". Risposta: MACINE. Lunghezza: 6 lettere. Schema utile: M_____.
Perché la soluzione è Macine? Le macine sono strumenti utilizzati per polverizzare i cereali, trasformandoli in farina. Tradizionalmente, sono costituite da due rulli o pietre che ruotano tra loro, consentendo di sminuzzare i chicchi e ottenere una consistenza fine. Questo processo permette di preparare alimenti come pane, pasta e altri prodotti da forno. Le macine rappresentano una tecnologia antica, ancora oggi apprezzata per la qualità del prodotto finale. La loro funzione fondamentale è quella di rendere i cereali adatti alla successiva lavorazione.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Polverizzano i cereali". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Nei cruciverba, 'Polverizzano i cereali' si risolve con Macine
Se la definizione "Polverizzano i cereali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Polverizzano i cereali" conferma che la soluzione 'Macine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Macine
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con M
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: M_____
- Schema finale: __CINE
Le 6 lettere della soluzione Macine
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Polverizzano i cereali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Macine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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