Polverizzano i cereali

Home / Soluzioni Cruciverba / Polverizzano i cereali

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Polverizzano i cereali' è 'Macine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MACINE

Come completare la definizione Definizione: Polverizzano i cereali

Polverizzano i cereali Risposta: MACINE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: M_____

M_____ Inizia con: M

M Finisce con: E

Definizione: "Polverizzano i cereali". Risposta: MACINE. Lunghezza: 6 lettere. Schema utile: M_____.

Perché la soluzione è Macine? Le macine sono strumenti utilizzati per polverizzare i cereali, trasformandoli in farina. Tradizionalmente, sono costituite da due rulli o pietre che ruotano tra loro, consentendo di sminuzzare i chicchi e ottenere una consistenza fine. Questo processo permette di preparare alimenti come pane, pasta e altri prodotti da forno. Le macine rappresentano una tecnologia antica, ancora oggi apprezzata per la qualità del prodotto finale. La loro funzione fondamentale è quella di rendere i cereali adatti alla successiva lavorazione.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Polverizzano i cereali". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Macine' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Nei cruciverba, 'Polverizzano i cereali' si risolve con Macine

Se la definizione "Polverizzano i cereali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Polverizzano i cereali" conferma che la soluzione 'Macine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Macine

Schema parole: 6

La soluzione inizia con M

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: M_____

Schema finale: __CINE

Le 6 lettere della soluzione Macine

M Milano A Ancona C Como I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Polverizzano i cereali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Macine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.