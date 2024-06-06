Costruisce veicoli muniti di stanghe

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Costruisce veicoli muniti di stanghe' è 'Carradore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARRADORE

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Perché la soluzione è Carradore? Un carradore è chi può assemblare veicoli dotati di stanghe, lavorando con precisione e attenzione. Si occupa di creare strutture robuste e funzionali, spesso in contesti artigianali o industriali. La sua abilità permette di trasformare materiali e idee in mezzi utili per il trasporto o altre attività. La sua presenza è fondamentale in molte fasi di produzione di veicoli specializzati.

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Costruisce veicoli muniti di stanghe nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Carradore

La soluzione associata alla definizione "Costruisce veicoli muniti di stanghe" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carradore'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Costruisce veicoli muniti di stanghe
  • Risposta: CARRADORE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: C________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
R Roma
R Roma
A Ancona
D Domodossola
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Carradore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Costruisce veicoli muniti di stanghe". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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