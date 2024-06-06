Costruisce veicoli muniti di stanghe
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SOLUZIONE: CARRADORE
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Perché la soluzione è Carradore? Un carradore è chi può assemblare veicoli dotati di stanghe, lavorando con precisione e attenzione. Si occupa di creare strutture robuste e funzionali, spesso in contesti artigianali o industriali. La sua abilità permette di trasformare materiali e idee in mezzi utili per il trasporto o altre attività. La sua presenza è fondamentale in molte fasi di produzione di veicoli specializzati.
Costruisce veicoli muniti di stanghe nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Carradore
La soluzione associata alla definizione "Costruisce veicoli muniti di stanghe" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carradore'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Costruisce veicoli muniti di stanghe
- Risposta: CARRADORE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Carradore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Costruisce veicoli muniti di stanghe". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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