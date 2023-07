Costruisce c gestisce strade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruisce c gestisce strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANAS

Significato/Curiosità : Costruisce c gestisce strade

ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) è un'azienda italiana che opera nel settore delle infrastrutture stradali. Fondata nel 1946, ha il compito di costruire, gestire e mantenere le principali strade e autostrade in Italia. ANAS si occupa della manutenzione delle reti stradali, dell'implementazione di nuove infrastrutture, della sicurezza stradale e della gestione del traffico. L'obiettivo principale dell'azienda è garantire un efficiente sistema stradale che faciliti la mobilità e il trasporto delle persone e delle merci in tutto il paese. ANAS svolge un ruolo fondamentale per il progresso economico e sociale dell'Italia attraverso la gestione delle sue vie di comunicazione.

