La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il roditore che costruisce dighe' è 'Castoro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASTORO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il roditore che costruisce dighe" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il roditore che costruisce dighe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Castoro? Il castoro è un animale noto per la sua capacità di creare strutture complesse in acqua, come dighe e tane, utilizzando rami, fango e pietre. La sua abilità nel modificare l’ambiente circostante gli permette di vivere in habitat acquatici e di proteggersi dai predatori. Questi mammiferi sono anche importanti per il mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi, creando zone umide che favoriscono molte altre specie. Il loro lavoro contribuisce a mantenere il corso dei fiumi stabile e fertile.

Se la definizione "Il roditore che costruisce dighe" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il roditore che costruisce dighe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Castoro:

C Como A Ancona S Savona T Torino O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il roditore che costruisce dighe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

