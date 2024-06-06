Cingeva il castello

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cingeva il castello' è 'Fossato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOSSATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cingeva il castello" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cingeva il castello". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Fossato? Un fossato è un'area scavata intorno alle mura di un castello, progettata per proteggerlo dagli assalti nemici. Questa struttura, spesso riempita di acqua o lasciata secca, fungeva da barriera naturale e deterrente. Costituiva un elemento fondamentale delle difese medievali, rendendo più difficile la conquista delle fortezze. Il fossato rappresentava quindi un'ulteriore linea di protezione e sicurezza per chi viveva all'interno.

La soluzione associata alla definizione "Cingeva il castello" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cingeva il castello" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fossato:

F Firenze O Otranto S Savona S Savona A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cingeva il castello" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

