La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Circondava molti castelli' è 'Fossato'.

SOLUZIONE: FOSSATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Circondava molti castelli" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Circondava molti castelli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Fossato? Il fossato era un elemento difensivo che circondava numerosi castelli, rendendo più difficile l'accesso agli invasori. Spesso riempito d'acqua, creava una barriera naturale tra la fortezza e il territorio circostante, proteggendo chi si trovava all’interno. Questa struttura aveva anche uno scopo deterrente, scoraggiando attacchi e intrusione. La presenza di un fossato rappresentava un segno di potere e sicurezza, contribuendo a mantenere intatte le mura di difesa nel tempo.

Se la definizione "Circondava molti castelli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Circondava molti castelli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fossato:

F Firenze O Otranto S Savona S Savona A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Circondava molti castelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

