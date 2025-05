Atterra e decolla verticalmente nei cruciverba: la soluzione è Elicottero

ELICOTTERO

Curiosità e Significato di "Elicottero"

Un elicottero è un velivolo che utilizza rotori per generare la portanza, permettendogli di decollare e atterrare verticalmente. Questa caratteristica lo rende particolarmente utile in spazi ridotti e in situazioni di emergenza, consentendo un facile accesso a zone difficili da raggiungere.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione: Elicottero

Stai cercando la risposta alla definizione "Atterra e decolla verticalmente"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S E I O C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESOTICO" ESOTICO

