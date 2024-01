La Soluzione ♚ Procede e prende corpo all interno del cantiere edile

La definizione e la soluzione di: Procede e prende corpo all interno del cantiere edile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Procede e prende corpo all interno del cantiere edile: L'edizione italiana è stata curata da play world film, doppiata da bivision e trasmessa su rete 4 nel corso del 1982. le sigle di apertura e di chiusura originali... Curiosità su: L'edizione italiana è stata curata da play world film, doppiata da bivision e trasmessa su rete 4 nel corso del 1982. le sigle di apertura e di chiusura originali... La costruzione, nel campo dell'architettura e dell'ingegneria civile, è un processo che consiste nell'edificazione di un insieme di strutture collegate sulla base di un progetto o comunque di un qualche livello di pianificazione. Non costituisce un'unica attività ma è piuttosto un sistema di componenti, impianti, finiture. Per le costruzioni su larga scala il lavoro è organizzato da un project manager e supervisionato da ingegneri, architetti, imprese costruttrici, enti appaltatori. Lo stesso termine "costruzione" viene utilizzato per indicare l'opera realizzata attraverso tale processo. Una costruzione in tal senso può essere rappresentata da una semplice opera muraria (parete ecc.) da una struttura (scala ecc.), da un edificio (abitazioni, uffici, negozi), da un'opera pubblica (ponte, stadio ecc.). Per il successo della realizzazione di un'opera il piano generale dell'intervento è essenziale. Questo lega la progettazione architettonica alla costruzione e deve considerare diversi fattori correlati: l'impatto e la sostenibilità ambientale, la tempistica dei lavori, la sicurezza del cantiere, la disponibilità di risorse e materiali, la logistica. Italiano Sostantivo costruzione ( approfondimento) f sing (pl.: costruzioni) (architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) integrazione di vari manufatti in una sola struttura (per estensione) non soltanto palazzi, grattacieli, case, ville, ecc ma anche stadi, centri, luoghi pubblici, parchi, ecc soprattutto negli ultimi decenni sono state fatte grandi costruzioni in tutto il mondo per il turismo Sillabazione co | stru | zió | ne Pronuncia IPA: /kos'trutsjne/ Etimologia / Derivazione dal latino construere, composto da con- e struere ovvero "ammassare, costruire" Sinonimi fabbricazione, realizzazione, edificazione, erezione

edificio, fabbricato, palazzo, stabile, opera architettonica

( senso figurato ) (di opera artistica o letteraria) struttura, fattura

struttura, fattura ( linguistica ) costrutto, struttura

costrutto, struttura assemblaggio, fabbricazione, montaggio, produzione

ordinamento, orditura, struttura Contrari distruzione, abbattimento, demolizione, smantellamento Parole derivate ricostruzione, decostruzione Termini correlati costruire, costruibile Varianti (antico) construzione

Altre risposte : costruzione; procede; prende; corpo; interno; cantiere; edile;

