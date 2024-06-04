Un tipo di cartolina

Home / Soluzioni Cruciverba / Un tipo di cartolina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un tipo di cartolina' è 'Postale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POSTALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un tipo di cartolina" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tipo di cartolina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Postale? Una cartolina che si utilizza principalmente per comunicare a distanza, spesso decorata con immagini o messaggi, e inviata tramite il servizio di consegna ufficiale. È uno strumento di corrispondenza che permette di condividere momenti o pensieri con amici o familiari. La sua funzione principale è quella di trasmettere brevi comunicazioni senza l'uso di buste o lettere complesse. Rappresenta un modo semplice e diretto di mantenere i contatti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un tipo di cartolina nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Postale

In presenza della definizione "Un tipo di cartolina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tipo di cartolina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Postale:

P Padova O Otranto S Savona T Torino A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tipo di cartolina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Accetta le raccomandateLo è il pacco affrancatoViene utilizzato per smistare la corrispondenzaUn tipo di pasta da minestroneUn tipo di conservazione delle oliveIl tipo etnico dei BantuUn tipo di simmetriaUn tipo di finestra