TIRANNO

Curiosità e Significato di Tiranno

Perché la soluzione è Tiranno? TIRANNO indica una persona che esercita un potere oppressivo e autoritario sugli altri, spesso con violenza o prepotenza. Si tratta di chi governa duramente, senza tollerare dissensi, imponendo la propria volontà con forza e decisione. È un termine che richiama l'immagine di un sovrano tirannico, capace di manipolare e dominare chi gli sta intorno, spesso con conseguenze negative per chi subisce il suo controllo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lavorare duramenteLa governa un marinaioInterrogare duramente un sospettato o un testimoneFu duramente avversato da sant AtanasioGoverna da solo

Come si scrive la soluzione Tiranno

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

