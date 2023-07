La governa un marinaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La governa un marinaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BARCA

Significato/Curiosita : La governa un marinaio

Luglio 1807 – caprera, 2 giugno 1882) è stato un generale, patriota, condottiero, scrittore, marinaio e politico italiano. figura rilevante del risorgimento... Disambiguazione – "barca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi barca (disambigua). disambiguazione – "battello" rimanda qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

