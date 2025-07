Così viene duramente definito un libro illeggibile nei cruciverba: la soluzione è Boiata

BOIATA

Curiosità e Significato di Boiata

Approfondisci la parola di 6 lettere Boiata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Boiata? Boiata è un termine informale usato in italiano per descrivere qualcosa di inutile, senza valore o molto brutto, come un libro scritto male o difficile da leggere. Quando si dice che un libro è una boiata, si intende che è totalmente privo di qualità o interesse, quasi illeggibile e fallace. Insomma, un modo colorito per criticare un'opera poco valida.

Come si scrive la soluzione Boiata

B Bologna

O Otranto

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T A E I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTESA" INTESA

