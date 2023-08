Fu duramente avversato da sant Atanasio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu duramente avversato da sant Atanasio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARIO

Significato/Curiosita : Fu duramente avversato da sant atanasio

Di pensiero viene considerato pietro abelardo, duramente avversato dai tradizionalisti, la cui eredità fu raccolta dal monaco camaldolese graziano, che... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ario (disambigua). ario (in latino: arius; cirenaica, 256 – costantinopoli, 336) è stato un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

