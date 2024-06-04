Il fiume di Cividale del Friuli

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il fiume di Cividale del Friuli' è 'Natisone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NATISONE

Perché la soluzione è Natisone? Il NATISONE è un fiume che attraversa Cividale del Friuli, contribuendo a definire il paesaggio e la storia della zona. Le sue acque scorrono dolcemente lungo il territorio, creando un legame tra la natura e la cultura locale. Il suo corso è stato importante per lo sviluppo dell’area, influenzando l’agricoltura e le attività umane nel tempo. La presenza del NATISONE rappresenta un elemento distintivo della città, mantenendo un rapporto profondo con l’ambiente circostante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fiume di Cividale del Friuli". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il fiume di Cividale del Friuli nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Natisone

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il fiume di Cividale del Friuli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fiume di Cividale del Friuli" conferma che la soluzione 'Natisone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Natisone

N Napoli A Ancona T Torino I Imola S Savona O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fiume di Cividale del Friuli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Natisone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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