Bagna Cividale del Friuli - Cruciverba

Giovanni battista boscutti (sanguarzo di, 13 febbraio 1912 – correzzola, 11 marzo 1944) è stato un aviatore italiano, distintosi durante la seconda...

Il Natisone (Nadison in friulano, Nediža in dialetto sloveno locale, Nadiža in sloveno) è un importante fiume del Friuli, principale tributario del fiume Torre e sub-affluente dell'Isonzo, che dà il nome al territorio delle Valli del Natisone, formato dal bacino del fiume, dal confine con la Slovenia fino alla frazione di Ponte San Quirino, e dalle valli dei suoi tre principali affluenti (Alberone, Cosizza ed Erbezzo).