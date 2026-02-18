In bocca al lupo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'In bocca al lupo' è 'Zanne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZANNE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In bocca al lupo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In bocca al lupo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Zanne? ZANNE è un modo di augurare buona fortuna, spesso detto prima di un'importante sfida o prova. È un'espressione tipica che si usa per incoraggiare qualcuno a superare un ostacolo con successo. Questa frase, molto usata in Italia, rappresenta un augurio di successo e di buona sorte, simile a un incitamento a affrontare con coraggio una situazione difficile.

In bocca al lupo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zanne

In presenza della definizione "In bocca al lupo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In bocca al lupo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zanne:

Z Zara A Ancona N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In bocca al lupo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Denti d elefanteLe affonda chi addentaGrossi denti d avorioLo si fa dicendo In bocca al lupoIn bocca al pupoAl cavallo si legge facendogli aprire la boccaAuguri in bocca alI Dalla che cantava Attenti al lupo