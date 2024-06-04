Comuni palmipedi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Comuni palmipedi' è 'Anatre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANATRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Comuni palmipedi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comuni palmipedi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Anatre? Le anatre sono uccelli appartenenti alla famiglia dei palmipedi, caratterizzati dalla capacità di muoversi agevolmente sull'acqua grazie alle loro zampe palmate. Questi uccelli si distinguono per il loro corpo compatto, il becco largo e le piume impermeabili che li proteggono dall'acqua. Le anatre sono presenti in molte zone umide e stagni, dove trovano il cibo e il luogo ideale per nidificare. La loro presenza è un elemento importante negli ecosistemi acquatici.

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Comuni palmipedi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Anatre

Se la definizione "Comuni palmipedi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comuni palmipedi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Anatre:

A Ancona N Napoli A Ancona T Torino R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comuni palmipedi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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