L Associazione che riunisce i Comuni italiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Associazione che riunisce i Comuni italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANCI

Significato/Curiosita : L associazione che riunisce i comuni italiani

dell'associazione nazionale comuni italiani (anci), con l'intento di contribuire a salvaguardare, conservare e rivitalizzare piccoli nuclei e comuni,... Ambiente spa, comunicare srl,, ancisa srl, ancicom srl) che vendono servizi ai comuni e ad altre pubbliche amministrazioni. l'anci svolge le seguenti funzioni:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

