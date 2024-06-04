Chino e sottomesso

SOLUZIONE: PRONO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chino e sottomesso" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chino e sottomesso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Prono? Il termine indica una posizione di sottomissione e sottomesso, spesso adottata in contesti di intimità o relazione. La postura coinvolge il corpo rivolto verso il basso, esprimendo sottomissione e disponibilità. È una posizione che può comunicare fiducia, sottomissione o desiderio di ricevere comandi. Questo atteggiamento evidenzia un ruolo di ascolto e abbandono, rappresentando un gesto di rispetto o di piacere condiviso tra partner.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Chino e sottomesso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chino e sottomesso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Prono:

P Padova R Roma O Otranto N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chino e sottomesso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

