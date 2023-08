Sottomesso dal poeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottomesso dal poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DOMO

Significato/Curiosita : Sottomesso dal poeta

Gabriele d'annunzio, il maggior poeta decadente italiano, nonostante la sua formazione principalmente positivistica. dal fanciullino, articolo programmatico... domo mia (in italiano casa mia) è un brano musicale con testo bilingue, con una parte in sardo logudorese ed una parte in italiano, del gruppo sardo tazenda... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sottomesso dal poeta : sottomesso; poeta; sottomesso come un bue; sottomesso alla volontà altrui; sottomesso ... dal poeta; sottomesso ... alla sorte; sottomesso e fedele; Il nome del poeta statunitense Pound; Le dolenti note del poeta ; Il poeta aretino di Bacco in Toscana; I per il poeta Belli; La freccia del poeta ;

Cerca altre Definizioni