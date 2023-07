Sottomesso come un bue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottomesso come un bue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AGGIOGATO

Significato/Curiosita : Sottomesso come un bue

Remoti. ma volendo trovare un significato cristiano a questa antica leggenda, il bue rappresentava colui che è sottomesso al giogo del peccato e che poteva... Coppia di buoi aggiogati all'aratro (stemma di candiana) altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «aggiogato» aggruppato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

