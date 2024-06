Un isola che ci ricorda Napoleone

: L'Elba (in tedesco: Elbe /'lb/; in ceco: Labe; in sorabo: Lobjo; in basso-tedesco: Elv; in inglese storicamente Elve; in latino: Albis) è uno dei maggiori fiumi dell'Europa centrale. Sorge dai Monti dei Giganti nel nord della Repubblica Ceca prima di attraversare gran parte della Boemia (la metà occidentale della Cechia), la Germania e sfociare nel Mare del Nord presso Cuxhaven, 110 km (68 mi) a nord di Amburgo.

