Napoleone vi sconfisse i piemontesi nel 1796

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Napoleone vi sconfisse i piemontesi nel 1796' è 'Cairo Montenotte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAIRO MONTENOTTE

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Perché la soluzione è Cairo Montenotte? Cairo Montenotte è una città situata nella regione Liguria, nota per il suo ruolo storico e strategico. Nel 1796, durante le guerre rivoluzionarie francesi, Napoleone Bonaparte portò le sue truppe in Italia e sconfisse i piemontesi nelle vicinanze di questa località. La battaglia rappresentò un momento importante nelle campagne militari della regione, contribuendo al consolidamento del dominio francese in Italia settentrionale. La città conserva ancora testimonianze di quel periodo di grande fermento storico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Napoleone vi sconfisse i piemontesi nel 1796". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Napoleone vi sconfisse i piemontesi nel 1796 nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Cairo Montenotte

Se la definizione "Napoleone vi sconfisse i piemontesi nel 1796" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Napoleone vi sconfisse i piemontesi nel 1796" conferma che la soluzione 'Cairo Montenotte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Cairo Montenotte

C Como A Ancona I Imola R Roma O Otranto M Milano O Otranto N Napoli T Torino E Empoli N Napoli O Otranto T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Napoleone vi sconfisse i piemontesi nel 1796" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cairo Montenotte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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