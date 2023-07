L isola che ci ricorda un colosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L isola che ci ricorda un colosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RODI

Significato/Curiosità : L isola che ci ricorda un colosso

Rodi è un'isola greca nel Mar Egeo che ricorda il famoso Colosso di Rodi, una delle Sette Meraviglie del Mondo antico. L'isola è ricca di storia e cultura, con testimonianze dell'antica civiltà greca e della presenza dei Cavalieri di San Giovanni, che costruirono la città medievale di Rodi. L'immagine del Colosso di Rodi, una gigantesca statua rappresentante il dio del sole Apollo, era un'icona simbolica di potenza e grandezza. Anche se la statua originale è stata distrutta da un terremoto, l'isola di Rodi mantiene un forte legame con la sua storia e offre ai visitatori un'atmosfera affascinante, con i suoi siti archeologici, le spiagge incantevoli e l'architettura medievale ben conservata.

