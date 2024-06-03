La frequentano futuri piloti

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La frequentano futuri piloti' è 'Aeroscuola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AEROSCUOLA

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Perché la soluzione è Aeroscuola? AEROSCUOLA è il luogo dove si formano coloro che sogno di volare. È uno spazio dedicato ai futuri piloti, che imparano a controllare gli aerei e a conoscere le regole del cielo. Qui si sviluppano competenze e si vivono emozioni intense, tutte rivolte a preparare chi desidera attraversare le nuvole e raggiungere il proprio obiettivo di diventare pilota.

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La frequentano futuri piloti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Aeroscuola

La definizione "La frequentano futuri piloti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aeroscuola'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La frequentano futuri piloti
  • Risposta: AEROSCUOLA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: A_________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

A Ancona
E Empoli
R Roma
O Otranto
S Savona
C Como
U Udine
O Otranto
L Livorno
A Ancona

La soluzione 'Aeroscuola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La frequentano futuri piloti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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