La frequentano futuri piloti
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SOLUZIONE: AEROSCUOLA
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Perché la soluzione è Aeroscuola? AEROSCUOLA è il luogo dove si formano coloro che sogno di volare. È uno spazio dedicato ai futuri piloti, che imparano a controllare gli aerei e a conoscere le regole del cielo. Qui si sviluppano competenze e si vivono emozioni intense, tutte rivolte a preparare chi desidera attraversare le nuvole e raggiungere il proprio obiettivo di diventare pilota.
La frequentano futuri piloti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Aeroscuola
La definizione "La frequentano futuri piloti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aeroscuola'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La frequentano futuri piloti
- Risposta: AEROSCUOLA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: A_________
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Aeroscuola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La frequentano futuri piloti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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