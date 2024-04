La Soluzione ♚ Le guidano i piloti di Formula 1

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Le guidano i piloti di Formula 1. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AUTO DA CORSA

Curiosità su Le guidano i piloti di formula 1: Campionato mondiale di formula 1 2012 organizzato dalla fia è stata, nella storia della categoria, la 63ª stagione ad assegnare il campionato piloti e la 55ª ad... La sparatoria da auto in corsa («drive-by shooting» in inglese) è una tattica mordi e fuggi, nata ai tempi del brigantaggio.

Altre Definizioni con auto da corsa; guidano; piloti; formula;