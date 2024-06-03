La città brasiliana del caffè

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città brasiliana del caffè' è 'Santos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANTOS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città brasiliana del caffè" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città brasiliana del caffè". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Santos? Santos è una metropoli portuale situata lungo la costa brasiliana, famosa per essere uno dei principali centri di produzione e commercio di caffè nel mondo. La sua importanza economica deriva dalla vasta attività legata all'esportazione di questa bevanda, che ha contribuito alla crescita e allo sviluppo della regione. Il suo porto è tra i più attivi del paese, facilitando il trasferimento di merci e prodotti agricoli. La città rappresenta un punto di riferimento nel settore del caffè globale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La città brasiliana del caffè" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città brasiliana del caffè" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Santos:

S Savona A Ancona N Napoli T Torino O Otranto S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città brasiliana del caffè" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

