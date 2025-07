Città etiope nota per il caffè nei cruciverba: la soluzione è Harar

HARAR

Curiosità e Significato di Harar

Approfondisci la parola di 5 lettere Harar: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Harar? Harar è una storica città dell'Etiopia, famosa in tutto il mondo per il suo caffè di alta qualità. Quest’antica località, ricca di cultura e tradizioni, è considerata uno dei centri più importanti per la produzione e il consumo di questa bevanda aromaticamente unica. La sua fama internazionale la rende un simbolo della passione etiopica per il caffè, un vero tesoro da scoprire.

