Arnese con cui si spiana la pasta

: Il matterello, o mattarello, è un attrezzo utilizzato in cucina per distendere e assottigliare gli impasti solidi in genere. .

Italiano: Sostantivo: matterello m . attrezzo cilindrico, generalmente di legno, usato per stendere la pasta.. Sillabazione: mat | te | rèl | lo . Etimologia / Derivazione: Forma diminutiva di mattero, ovvero randello, affine al latino mateola, col significato di mazza.. Varianti: mattarello.