Un antica regione dell Asia Minore

: La Ionia (in greco antico: ) è un'antica regione costiera dell'Asia Minore (comprendente anche alcune isole), così denominata in onore degli Ioni, suoi conquistatori di stirpe ellenica, che la sottrassero a Pelasgi, Lidi, Lelegi e altre popolazioni originarie. I suoi confini sono stati oggetto di variazioni nel corso dei secoli, poiché gli Ioni si erano insediati anche in Attica, Eubea e sull'isola di Lemno.

Italiano: Aggettivo: ionico m sing . (geografia) (storia) relativo alla Ionia, regione storica dell'Asia minore. (storia) relativo all'antica stirpe greca degli Ioni. (geografia) che riguarda il mar Ionio e le isole Ionie Vive in un paesino ionico.. (architettura) uno degli stili delle colonne dei greci antichi Il colosseo ha delle colonne in stile ionico.. (chimica) (fisica) relativo agli ioni raggio ionico.