Aiuta a orientarsi in Internet

: Nell'ambito delle tecnologie di Internet, un motore di ricerca (in inglese search engine) è un sistema automatico che analizza un insieme di dati (spesso da esso stesso raccolti) e restituisce un indice dei contenuti disponibili classificandoli in modo automatico in base a formule statistico-matematiche che ne indichino il grado di rilevanza data una determinata chiave di ricerca. Uno dei campi in cui i motori di ricerca trovano maggiore utilizzo è quello dell'information retrieval e nel web.

Italiano: Locuzione nominale: motore di ricerca ( approfondimento) m . (informatica) programma informatico per Internet, che permette di trovare parole su richiesta in documenti e siti specifici. Sillabazione: mo | tò | re - di - ri | cèr | ca. Etimologia / Derivazione: Da motore e ricerca .