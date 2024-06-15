Un sito come Google
La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Un sito come Google' è 'Motore Di Ricerca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MOTORE DI RICERCA
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Perché la soluzione è Motore Di Ricerca? Un motore di ricerca è uno strumento online che permette di trovare informazioni sul web in modo rapido e semplice. Basta digitare una parola o una frase e il sistema restituisce una lista di pagine rilevanti. Google è l'esempio più conosciuto, usato quotidianamente da milioni di persone per scoprire notizie, immagini o risposte a domande di vario genere. È uno strumento indispensabile nell'era digitale.
Un sito come Google nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Motore Di Ricerca
La definizione "Un sito come Google" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Motore Di Ricerca'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un sito come Google
- Risposta: MOTORE DI RICERCA
- Lunghezza: 15 lettere
- Schema parole: 6-2-7
- Schema utile: M_____ __ _______
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 15 lettere della soluzione
La soluzione 'Motore Di Ricerca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un sito come Google". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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