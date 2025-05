Si usa come ripostiglio nei cruciverba: la soluzione è Solaio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si usa come ripostiglio' è 'Solaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLAIO

Curiosità e Significato di "Solaio"

Il solaio è una struttura orizzontale di un edificio che crea un piano intermedio tra due livelli, spesso usata come locale di deposito o ripostiglio, dove si conservano oggetti di scarso utilizzo. In questo modo, il solaio funge da spazio supplementare per riporre cose senza occupare aree principali dell'edificio.

Come si scrive la soluzione: Solaio

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

I Imola

O Otranto

