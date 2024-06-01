Rifà la punta alle matite

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Rifà la punta alle matite' è 'Temperalapis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEMPERALAPIS

Perché la soluzione è Temperalapis? Il termine si riferisce all'azione di ripristinare la punta di una matita per renderla nuovamente affilata e pronta all'uso. Questo processo permette di migliorare la precisione nel disegno o nella scrittura, eliminando le parti usurate o scheggiate. Usato comunemente, il termine indica anche l'oggetto stesso che serve a questa operazione, contribuendo a mantenere gli strumenti di scrittura funzionali e precisi.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rifà la punta alle matite" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rifà la punta alle matite". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Rifà la punta alle matite" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rifà la punta alle matite" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Temperalapis:

T Torino E Empoli M Milano P Padova E Empoli R Roma A Ancona L Livorno A Ancona P Padova I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rifà la punta alle matite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

