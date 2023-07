Una formazione rocciosa a punta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una formazione rocciosa a punta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUGLIA

Significato/Curiosita : Una formazione rocciosa a punta

'a sicca 'la secca', probabilmente per la presenza di una piccola formazione di scogli di fronte alla spiaggia di levante, appunto una "secca". punta secca... Torri, ecc. la guglia è un elemento tipico, ma non esclusivo, dell'architettura gotica. se è la continuazione di un pilastro, la guglia si chiama pinnacolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

