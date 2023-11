La definizione e la soluzione di: Un legno per matite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ONTANO

Significato/Curiosita : Un legno per matite

Centrale permane la dicitura "lapis" per indicare le comuni matite in grafite, distinte dalle matite colorate. la matita moderna fu creata nella seconda metà... Alnus Mill., 1754 è un genere di piante della famiglia Betulaceae che comprende alcune specie comunemente note come ontani. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un legno per matite : legno; matite; Sforacchiano il legno ; Una vasca di legno ; Alberi dal legno bianco; Affonda i denti nel legno ; Rodono il legno ; I fumettisti che lavorano ripassando le matite con la china; Fa la punta alle matite ; Ciò che scrive delle matite ; È sottilissima in certe matite ; Custodie per penne e matite ;

Cerca altre Definizioni