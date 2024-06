Ha la prua tagliente

: . Un rompighiaccio, o nave rompighiaccio, è una nave appositamente studiata per navigare in mari, laghi o fiumi la cui superficie sia coperta di ghiaccio, come nel caso della banchisa.

Italiano: Sostantivo: rompighiaccio ( approfondimento) m e f inv . (marina) nave adatta a muoversi sul ghiaccio. Sillabazione: rom| pi | ghiàc | cio. Pronuncia: IPA: /rompi'gjatto/ . Etimologia / Derivazione: formato dalla contrazione di rompere e da ghiaccio .