MOTOSEGA

Curiosità e Significato di Motosega

La parola Motosega è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Motosega.

Perché la soluzione è Motosega? Una motosega è uno strumento potente dotato di una catena rotante e affilata, progettata per tagliare legno e altri materiali. La sua lama lunga e serrata permette di effettuare tagli precisi e rapidi, rendendola indispensabile in lavori forestali, di falegnameria o di potatura. La sua efficienza e velocità la rendono un alleato prezioso per chi lavora con il legno.

Come si scrive la soluzione Motosega

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ha una catena rotante e tagliente", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

T Torino

O Otranto

S Savona

E Empoli

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N C E T S U Mostra soluzione



